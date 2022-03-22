В Челябинске ликвидировали городское управление транспорта
Челябинск, 22 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Челябинске произведена ликвидация городского управления транспорта. Такое решение 22 марта приняли депутаты гордумы.
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Челябинск
Согласно решению представительного органа, управление исключено из структуры администрации города. Вместо него создан отдел транспорта.
Это решение в городе приняли из-за перераспределения полномочий между органами госвласти Челябинской области и местного самоуправления. Как сообщало ИА REGNUM, пока жители города продолжают жаловаться на качество работы общественного транспорта.