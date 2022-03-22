Барселона, Испания, , 21:04 — REGNUM 35-летний испанский центральный защитник Жерар Пике, выступающий за каталонскую «Барселону», получил статус самого высокооплачиваемого игрока в Ла Лиге.

Жерар Пике Zimbio.com

По информации издание L’Equipe, Пике получает около 2,33 миллиона евро в месяц. На втором месте находятся нападающие «Реала» Эден Азар и Гарет Бейл (по 2,27 миллиона евро в месяц).

Жерар Пике выступает за «Барселону» с 1 июля 2008 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 5 миллионов евро. Текущее соглашение испанца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Жерар Пике принял участие в 36-ти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил десять желтых и одну красную карточки.