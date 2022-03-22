Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Геймеры, купившие автосимулятор Gran Turismo 7, придумали, как заработать в игре много денег, при этом не прибегая к микротранзакциям. Об этом 22 марта сообщает портал Kotaku.

Игра Gran turismo 7 Скриншот с YouTube

Игрок, известный на форуме PSNProfiles под ником Septomor, разработал скрипт (последовательность действий, описанных с помощью языка программирования или инструментов игры) для ПК-версии Gran Turismo 7, который запускает гонки с определёнными настройками, используя уязвимость игры.

С его помощью геймеры могут зарабатывать около 650 тыс. кредитов в час или 15 млн кредитов в день даже не подходя к компьютеру. Отметим, что подобную сумму можно получить в игре, осуществив микроплатежи на сумму $150, что более, чем вдвое превышает стоимость копии игры для консоли PlayStation 4 в США.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры начали массово оставлять негативные отзывы на игру на Gran Turismo 7 на различных платформах, в частности, из-за того, что студия Polyphony Digital серьёзно сократила размеры вознаграждений в игре. Разработчиков обвинили в том, что таким образом они хотят нажиться на игроках, склоняя их к осуществлению микротранзакций.

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