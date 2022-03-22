Лос-Анджелес, США, 22 марта, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш и её брат Финнеас О’Коннелл выступят на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом 22 марта сообщает Billboard.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

Певица и её брат исполнят песню No Time to Die. Напомним, что композиция, записанная для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что организаторы «Оскара» ведут переговоры с певицей Beyonce о её выступлении на церемонии. Вероятный выход артистки станет кульминацией мероприятия.