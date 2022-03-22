Тирасполь, , 22:36 — REGNUM Санкции против России отразились и на Приднестровье. Об этом 22 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Антироссийские санкции уже негативно сказались и на Приднестровье. Быстро дорожает топливо и уже начинается рост цен на продовольственные товары. По многим приднестровцам ударило падение курса российского рубля и блокирование системы SWIFT», — заявил эксперт.

Порядка 30% пенсионеров, проживающих в Приднестровье, — это российские пенсионеры, получающие пенсии в российских рублях. Одномоментно размер их пенсий в перерасчете на приднестровские рубли сократился почти на 40%, отметил Шорников.

«Государство пообещало компенсировать эту разницу. Но помимо пенсионеров есть, к примеру, российские военнослужащие, которые получают денежное довольствие в российских рублях, им будет сложнее» — подытожил политолог.

Напомним, что 24 февраля президент России объявил о принятом им решении начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, после чего страны Запада ввели против РФ несколько пакетов санкций.