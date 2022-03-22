22 марта 2022 | Время чтения 5 мин

США как лидер коллективного Запада объявили тотальную войну России и всей Русской цивилизации, и это война на уничтожение. В такой ситуации вещи следует называть своими именами.

Владимир Васильев, , 21:22 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан 21 марта 2022 года был вызван в Министерство иностранных дел РФ. В сообщении внешнеполитического ведомства для СМИ говорится следующее:

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Дж. Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж. Байдена в адрес президента России.

Подчёркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твёрдый отпор.

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования».

Напомню, 16 марта 2022 года в ответ на соответствующий вопрос журналиста Джо Байден сказал, что считает Владимира Путина «военным преступником». А 17 марта американский президент назвал российского президента «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины».

Подобный этим случай был и в 2021 году. Что примечательно, тоже 16 марта. Джордж Стефанопулос, американский журналист, политический консультант и аналитик, от имени телекомпании ABC News брал пространное интервью у президента США Джо Байдена.

Вопрос Стефанопулоса звучал следующим образом: «Значит, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца?». Американский президент сразу же дал ответ и утвердительно кивнул: «Угу. Да».

Россия жёстко отреагировала и отозвала своего посла из Вашингтона, а послу США было настоятельно рекомендовано убыть в США для консультаций, что он в конечном итоге и был вынужден сделать. 13 мая 2021 года правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который попали Соединённые Штаты и Чехия.

16 июня 2021 года лидеры США и РФ встретились в Женеве. По результатам встречи было принято решение запустить диалог по вопросам стратегической стабильности. Наступила видимая лёгкая разрядка в отношениях. Послы России и США вернулись к местам своей службы.

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

24 февраля 2022 года президент России принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Коллективный Запад во главе с США ответил шквалом санкций на намерение Москвы вывести из игры их прокси в лице сооруженных сил и нацбатов Украины и намерение нейтрализовать западный проект «Украина как АнтиРоссия».

Распоряжением российского правительства от 5 марта 2022 года на основании Указа президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» перечень недружественных стран был увеличен до 48.

В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Британия, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства-члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Эскалация между Россией и Западом достигла высокого уровня. При этом США и их союзники намерены нагнетать и дальше. Личные оскорбительные нападки Джо Байдена на президента России — из этого ряда. Возникает закономерный вопрос: возможен ли разрыв дипломатических отношений между Россией и США?

Есть основания полагать, что ответ на него содержится в третьем абзаце указанного выше сообщения МИД РФ: «При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования».

Фактически Россия даёт Соединённым Штатам последний шанс сохранить дипломатические отношения. Вашингтон должен обеспечить нормальные условия работы российских диппредставительств в США. Если это не будет сделано, то с вероятностью, близкой к 100%, дипотношения между странами будут разорваны.

Прогноз по действиям США негативный: Вашингтон не пойдёт на нормализацию работы российских дипломатических представительств, т.к. у американского истеблишмента за последние тридцать лет идеология американской исключительности постоянно одерживает верх над разумом.

Очевидно, что логика принятия решения по разрыву дипотношений со стороны военно-политического руководства России возможна примерно следующая. США идут на прекращение всех экономических отношений с нашей страной, по факту вооружённые силы США и другие американские ведомства путём консультирования, предоставления оружия и военной техники, разведывательной информации принимают участие в вооружённом конфликте с Россией на стороне киевского нацистского режима. Этим же занимаются и их ближайшие союзники.

Вооруженные силы США (сс) The U.S. Army

Единственно, чего они старательно избегают, так это прямого военного столкновения с нашей страной из-за наличия у нас ядерного оружия. Кроме того, информация, полученная о военно-биологической деятельности США на Украине, говорит о подготовке Соединёнными Штатами применения против России этнического оружия, нацеленного на физическое уничтожение славян.

Кроме контактов между военными ведомствами, дипломатическое присутствие осталось единственной сферой, где ещё есть некоторая коммуникация между Россией и США. Однако со стороны Вашингтона чинится столько препятствий, что желание России сохранять дипотношения уменьшается с каждым днём. Да и какой в этом смысл, если Соединённые Штаты постоянно повышают градус эскалации?

Отношения между странами по вине США подошли к той черте, когда Россия больше не намерена их приукрашивать. США как лидер коллективного Запада объявили тотальную войну России и всей Русской цивилизации, и это война на уничтожение. В такой ситуации вещи следует называть своими именами. Если нет нормальных отношений между РФ и США, то нет и смысла в их формальном поддержании в виде дипломатического присутствия. Пусть форма адекватно отражает содержание.

Запад хочет эскалации, он её получит. Вопрос заключается в том, кто сможет её пережить. У России запас прочности больше и, соответственно, больше шансов. Как выразился бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс: «У Запада нет ничего, что нужно России, но западные страны чрезвычайно зависят от российских энергоносителей и полезных ископаемых».

Кстати, разрыв дипотношений с США взвинтит цены на энергоресурсы до небес, и Россия получит те же деньги при продаже меньших объёмов нефти, газа и угля. Так что в этом шаге есть прямая экономическая выгода для нашей страны. Кроме того, Запад, в первую очередь Евросоюз, получит мощный ценовой удар, который потенциально может оправить его экономику и социальную сферу как минимум в нокдаун, а может, и в нокаут.