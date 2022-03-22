Улан-Батор, , 20:47 — REGNUM В Монголии с середины марта наблюдается дефицит наличных долларов. Это связано с уменьшением валютных резервов Центрального банка страны на миллиард долларов. Об этом сообщил директор Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн.

Монгольские тугрики

По его словам, дефицит платежного баланса Монголии в феврале превысил 500 миллионов долларов.

«Импорт в январе вырос более чем на 40%. Когда Комитет по денежно-кредитной политике принял решение в декабре 2021 года, экономический рост, вероятно, ускорился, но международные санкции против некоторых стран привели к обратным результатам. Не исключено, что цены на большую часть нашей экспортной продукции достигли исторического максимума. Например, на мировом рынке цена на тонну меди превышает 10 000 долларов, а угля — 400 долларов.

С мая 2021 года наш экспорт сократился из-за пандемии и жестких пограничных ограничений. В 2018, 2019 и 2020 годах ежегодно экспортировалось 32 — 35 млн тонн угля, тогда как в прошлом году было 16 млн тонн. В результате платежный баланс Монголии был дефицитным, возникло давление на обменный курс. Центральный банк Монголии ожидает, что сможет экспортировать товары через определенный период времени и ситуация стабилизируется, а доходы пополнят резервы и стабилизируют обменный курс», — заявил директор Монголбанка.

По данным национального банка страны, в прошлом году Монголия получила доходы в сумме 8,5 млрд долларов, 92% из них приходится на горнорудную продукцию.

Отметим, что с 7 марта в пунктах обмена валют и коммерческих банках Улан-Батора перестали продавать доллары. Представители пунктов обмена валют объясняют это тем, что поставка долларов приостановлена.

В связи с этим в последние дни в стране повышается курс доллара. Это связано с сокращением официальных валютных резерв, сообщает Банк Монголии. Валютные резервы Монголии в январе составляют 3,9 млрд долларов США, что на 9,6% меньше, чем годом ранее.