Новочеркасск, Ростовская область, , 20:42 — REGNUM В Ростовской области неподалёку от ремонтного предприятия в Новочеркасске загорелись сухая трава и ёмкости с отработанным маслом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 марта.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщение о возгорание в переулке Машиностроительном поступило в экстренные службы в 17:30 мск. Загорелась сухая растительность. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня, однако пожарным расчётам удалось ликвидировать открытый огонь уже спустя полчаса.

Площадь пожара составила 800 кв. метров. Вместе с сухой травой загорелись ёмкости с отработанным маслом.

«Собственник ремонтного предприятия не произвёл окашивание территории, вследствие чего огонь с травы быстро перекинулся на ёмкости с отработанным маслом», — уточнили в ведомстве.