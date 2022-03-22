Лондон, , 20:47 — REGNUM Британский сериал «Турист» будет продлён на ещё один сезон. Соответствующую информацию опубликовало издание Variety 22 марта.

Съёмки

Известно, что съёмки продолжения проекта начнутся в 2022 году. Полный актёрский состав сериала в настоящее время неизвестен, однако ожидается, что участие в съёмочном процессе примут Джеми Дорнан и Шалом Брюм-Фрэнклин.

Напомним, что на текущий момент «Турист» является самой рейтинговой драмой 2022 года. Все эпизоды первого сезона сериала стали наиболее популярными на BBC iPlayer в январе 2022 года.

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