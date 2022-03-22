Москва, 22 марта, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Латвии украинские беженцы ведут себя нагло и агрессивно. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщил житель Риги на условиях анонимности.

(сс) Jorge Franganillo Рига

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«Ведут себя очень нагло. Агрессивны, пристают к людям, разговаривающим на русском языке. Причем агрессивны все ‑ и мужчины, и женщины», — сообщил собеседник агентства.

Рижанин рассказал, что были случаи нападения на русскоязычных рижан, которые, к примеру, разговаривали по мобильному телефону на русском языке. Под удар «беженцев» попал и пожилой латыш, который сделал им замечание на русском языке.

«Беженцы» концентрируются в основном в микрорайоне Вецмилгравис, на территории которого находится предприятие по обработке и консервированию рыбы. Работа на этом предприятии считается у латышей непрестижной, поэтому гражданам Украины трудоустроиться на этом предприятии относительно нетрудно. Но именно по этой причине в этом микрорайоне города и происходит большинство инцидентов, отметил рижанин.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Часть граждан Украины решила покинуть страну. На территорию стран Евросоюза, по разным оценкам, переместилось до 3 млн. человек.