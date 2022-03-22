Москва, , 20:40 — REGNUM Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «красно-синие» достигли договоренности с 35-летним российским голкипером Игорем Акинфеевым о продлении контракта.

Акинфеев Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Встречался на днях с ним, абсолютно все согласовано. В случае с Игорем это не та история, когда все должно быть на бумаге. Есть ряд технических моментов, но однозначно можно считать, что контракт продлен. О сроках не могу сказать», — цитирует Бабаева издание «Чемпионат».

Текущее соглашение Игоря Акинфеева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает Акинфеева в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 22-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил восемнадцать мячей.