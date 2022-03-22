Москва, 22 марта, 2022, 20:37 — ИА Регнум. За прошедший день над территорией Украины российские войска уничтожили шесть БПЛА украинских нацистов, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru ПВО в действии

В том числе, уточнил он, в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области уничтожен один БПЛА турецкого производства «Байрактар ТБ-2».

В тот же период оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России были поражены 83 военных объекта Украины.

«Среди них: четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники», — расказал Конашенков.