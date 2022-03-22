Лос-Анджелес, США, , 20:31 — REGNUM Николас Кейдж, исполнивший главную роль в фильмах «Сокровище нации» и «Сокровище нации: Книга тайн», высказал своё предположение по поводу того, почему третья картина серии так и не была запущена в производство. Об этом 22 марта сообщает портал Screen Rant.

Николас Кейдж nicolas genin

По мнению Кейджа, «телефон перестал звонить» ему после того, как актёр снялся в картинах «Ученик чародея», «Призрачный гонщик» и «Сумасшедшая езда», которые не имели коммерческого успеха. «Мне больше нравится сниматься в таких фильмах, как «Свинья» и «Покидая Лас-Вегас», чем в таких фильмах, как «Сокровище нации», — сказал Кейдж.

«Когда я говорю о ненадёжных друзьях в Голливуде, я говорю не о Джерри (продюсер серии «Сокровище нации» Джерри Брукхаймер — ИА REGNUM), я говорю о Disney. Они как океанский лайнер. Как только они пойдут в определённом направлении, вам понадобится миллион буксиров, чтобы попытаться развернуть их обратно», — заявил актёр.

Напомним, фильм «Сокровище нации: Книга тайн» вышел на большие экраны более 14 лет назад, в декабре 2007 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney запустил в производство сериал «Сокровище нации», который перезагрузит франшизу. Главную роль в нём исполнит Кэтрин Зета-Джонс.

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