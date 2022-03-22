Загреб, 22 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Хорватия заинтересована в том, чтобы в Боснии и Герцеговине соблюдался принцип равноправия трех государствообразующих народов — бошняков, сербов и хорватов. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович 22 марта, обращаясь к хорватской общественности.

Predsjednik.hr Зоран Миланович

По словам Милановича, это главное условие для обеспечения мира и стабильности этого государства.

Он также прокомментировал обвинения в адрес Хорватии, Сербии и России которые звучат в региональной прессе. Там говорится о «планах» этих трех государств развалить БиГ.

«Хорватия не разваливает БиГ и не планирует никакой агрессии против нее. Сербия и Россия тоже не делают этого, так как ничего подобного они и не смогут сделать. Интерес Хорватии — это равноправие всех трех народов в БиГ. Это очень важно для стабильности государства», — процитировал слова Милановича телеканал RTV.

Напомним, что ранее член президиума БиГ от сербов Милорад Додик заявил, что бошняки в Боснии и Герцеговине используют кризис вокруг Украины для того, чтобы вызвать хаос в собственной стране и «переделать БиГ по собственным лекалам, превратив в чисто мусульманскую страну».