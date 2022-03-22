Москва, 22 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. По военным объектам украинских нацистов были нанесены ракетные удары с морских и воздушных носителей, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео на tvzvezda.ru Пуск ракеты «Кинжал»

Целями ударов стали склады горючего и боеприпасов.

«22 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке», — сообщил Конашенков.

Напомним, спецоперация на Украине стала первой военной операцией, в ходе которой было применено гиперзвуковое оружие.