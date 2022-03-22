Бишкек, , 20:28 — REGNUM Многие автомобильные дороги в Киргизии находятся в ужасном состоянии. Об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев на пресс-конференции сегодня, 22 марта.

Ремонт дороги Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

По его словам, поэтому Минтранс в 2022 и 2023 году получит из бюджета более 3 млрд сомов (2,91 млрд рублей) на ремонт и содержание автотрасс и автомобильных мостов.

Также высокопоставленный чиновник сообщил о том, что за 2021 год в республике удалось провести капитальный ремонт более чем 266 километров дорог.

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