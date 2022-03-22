Кетовский район, Курганская область, , 20:25 — REGNUM Два жителя Кетовского района Курганской области награждены орденами Мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Проводы в последний путь Пресс-служба администрации Кетовского района

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В Кетовском районе прошли траурные церемонии прощания с погибшими на Украине Дмитрием Шадриным и Евгением Былковым. В траурном митинге, организованном в честь памяти погибших воинов, приняли участие их родные и близкие, жители Кетовского района, представители правительства Курганской области, общественных организаций «Ветераны Афганистана» и «Пограничники Зауралья».

Дмитрий Шадрин Пресс-служба администрации Кетовского района

Евгений Былков Пресс-служба администрации Кетовского района

Сообщается, что 5 марта 2022 года при исполнении служебного долга на 35-м году жизни погиб младший сержант контрактной службы, водитель-механик Дмитрий Шадрин. В июне 2004 года он был призван на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, а в 2017 году поступил на службу по контракту. Дмитрий — опытный военный, он принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирии. За героизм, проявленный в ходе спецоперации российских войск на Украине Дмитрий Шадрин награждён орденом Мужества посмертно.

При исполнении служебного долга 6 марта 2022 года на 32-м году жизни погиб старший лейтенант медицинской службы Евгений Былков. В 2007 году Евгений поступил в Томский Военно-медицинский институт, с июля 2011 года проходил службу на должности фельдшера, командира медицинского взвода второго мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка. За героизм. проявленный в специальной операции на Украине Евгений Былков награждён орденом Мужества посмертно.