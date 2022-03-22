Новороссийск, Краснодарский край, 22 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Два из трёх выносных причальных устройства (ВПУ) получили повреждения в результате шторма на Морском терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском, сообщили 22 марта в пресс-службе компании.

Terminal-fal.com.ua Портовый терминал

Такие выводы сделаны специалистами подрядной организации «Транснефть-Сервис», которые провели проверку ВПУ. Кроме того устройства, которое было повреждено ранее (ВПУ-3), оказалось повреждённым и ВПУ-2, а именно 9-й и 13-й шланги внутреннего рукава.

«Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, — говорится в сообщении. — В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ».

Отмечается, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов. Но контрактование поставки запчастей ВПУ может вызвать значительные затруднения из-за действующих ограничений на рынке.

«В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объёма транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу», — сообщили в компании.

КТК добавляет, что ремонт быстро не сделать, поскольку прогнозируются сложные погодные условия. А также в связи с ожиданием номинации танкеров для промывки.