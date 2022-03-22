Киев, , 20:22 — REGNUM Официальные лица Украины, конечно, обязаны публично говорить о «необходимости избегать призывов к насилию», но только для того, чтобы удержать своих сограждан от новых преступлений, их самих такие призывы уже не спасут, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 марта, комментируя высказывания советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

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Как сообщалось ранее, Арестович заявил о необходимости избегать призывов к насилию в отношении пленных и российских граждан (ранее с такими призывами выступали в том числе в эфире национального телевидения), поскольку подобные заявления вредят имиджу Украины.

«Думаю, у многих украинцев сейчас идёт сложный и тяжёлый процесс осмысления себя и результатов политики, которая проводилась внутри Украины и в её международных делах в последние два десятилетия. Ещё тяжелее этот процесс идёт у русских, присягнувших режиму украинского шовинизма и пронацистского реваншизма…

Всё это, однако, — рациональное понимание. А в сердце — презрение к тем, кто долгие годы «не замечал» насилия в отношении русских, кто участвовал в этом насилии, в репрессиях, физическом, политическом и моральном подавлении русских, а теперь пытается делать вид, что мыслит в категориях права и морали. После заявлений и действий, которыми киевский режим отметился в последние годы и особенно дни, никакого «имиджа» у него нет. А вот какой образ будет в будущем у Украины, зависит уже от региональных и местных властей, которые, судя по всему, и будут собирать остатки Украины в какое-то единое целое.