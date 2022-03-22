Москва, 22 марта 2022, 22:25 — REGNUM Факт ареста пророссийского блогера Кирилла Фёдорова в Латвии возмутителен. Об этом 22 марта ИА REGNUM заявил житель Латвии на условиях анонимности.

Эмблема полиции безопасности Латвии
Эмблема полиции безопасности Латвии
Dp.gov.lv

«Факт ареста блогера СГБ за мнение, причем достаточно профессионально сформулированное, возмутителен», — заявил собеседник агентства.

Житель Латвии отметил, что подобное практиковалось и ранее, но теперь приобрело форму расправы над русскими людьми за их «неправильное» этническое происхождение.

«Европа развернула войну на уничтожение с русским этносом. Столкновение на Украине это только один из фронтов наступления на русских. Похоже, что мы наблюдаем факт взятия в заложники публичных личностей. Федоров далеко не был «пропутинским» блогером. Выход один — брать пленных и обменивать их на русских заложников», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в Латвии был арестован блогер, автор телеграм-канала «Война История Оружие» Кирилл Фёдоров. Блогер был помещён в изолятор временного содержания. Фёдоров собирался выехать в РФ, но был задержан Полицией безопасности Латвии.