Москва, 22 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Факт ареста пророссийского блогера Кирилла Фёдорова в Латвии возмутителен. Об этом 22 марта ИА REGNUM заявил житель Латвии на условиях анонимности.

Dp.gov.lv Эмблема полиции безопасности Латвии

«Факт ареста блогера СГБ за мнение, причем достаточно профессионально сформулированное, возмутителен», — заявил собеседник агентства.

Житель Латвии отметил, что подобное практиковалось и ранее, но теперь приобрело форму расправы над русскими людьми за их «неправильное» этническое происхождение.

«Европа развернула войну на уничтожение с русским этносом. Столкновение на Украине это только один из фронтов наступления на русских. Похоже, что мы наблюдаем факт взятия в заложники публичных личностей. Федоров далеко не был «пропутинским» блогером. Выход один — брать пленных и обменивать их на русских заложников», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в Латвии был арестован блогер, автор телеграм-канала «Война История Оружие» Кирилл Фёдоров. Блогер был помещён в изолятор временного содержания. Фёдоров собирался выехать в РФ, но был задержан Полицией безопасности Латвии.