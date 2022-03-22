Нижний Новгород, , 20:17 — REGNUM Федеральная служба безопасности нагрянули с обысками в офисы двух некоммерческих организаций в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета сегодня, 22 марта.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

Силовики изымают документы Агентства по развитию системы гарантий и Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2018 года агентство заключило договор займа с компанией, которая не вела коммерческой деятельности. Деньги эта фирма до сих пор не вернула. В результате ущерб АНО «Агентство по развитию системы гарантий» превысил 1,5 млн рублей.