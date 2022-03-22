Токио, 22 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Студия Tango Gameworks опубликовала системные требования ПК-версии Ghostwire: Tokyo, разработчики также сообщили, при каких условиях в игре можно будет включить трассировку лучей. Об этом 22 марта сообщает портал DSOGaming.

Скриншот YouTube Ghostwire: Tokyo

Для того, чтобы запустить Ghostwire: Tokyo с минимальными настройками графики и разрешением 720p, геймерам понадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i7 4770K (AMD Ryzen 5 2600), 12 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 1060 (AMD RX 5500 XT).

Для разрешения 1080p и высоких настроек графики авторы игры рекомендуют использовать компьютер с процессором Intel Core i7−6700, 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 1080 (AMD Radeon RX 5600 XT). Трассировку лучей можно будет включить на видеокартах Nvidia RTX 2060 или AMD RX 6700 XT. Игра займёт на накопителе 20 гигабайт.

Напомним, релиз Ghostwire: Tokyo запланирован на 25 марта 2022 года. Игра выйдет на консоли PlayStation 5 и ПК, в качестве издателя выступает компания Bethesda Softworks.