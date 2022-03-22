22 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:05 — REGNUM Американский техногигант Apple, получивший $200 млн в виде субсидий от налогоплательщиков американского штата Айова, начал лоббистскую кампанию против законопроекта, отражающего ценности штата, сообщает Fox News.

Apple Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания удостоилась финансовых льгот на фоне строительства нового центра обработки данных и создания 50 постоянных рабочих мест. Однако вслед за этим Apple выступила против недавно подписанного законопроекта, который запрещает трансгендерным женщинам принимать участие в женских школьных соревнованиях. В результате жители Айовы остались разочарованы тем, что решили субсидировать огромную компанию, выступающую против их убеждений, указала в интервью для Fox News Джейкоб Холл, редактор издания Iowa Standard.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Люди, которые заявляют, что не существует физиологических различий между мужчинами и женщинами, также утверждают, что «климат» — это дискретная зависимая переменная, которая полностью контролируется человеческими выбросами углерода», — отмечает 13f82d.

«200 миллионов долларов за мизерные 50 рабочих мест. Вот это да! Похоже, Айову надули», — предполагает ajd.

План центра обработки данных Apple в Айове © Apple Inc

«Субсидия для Apple — это, в первую очередь, отсрочка уплаты налогов на недвижимость в размере $188 млн в течение следующих 20 лет. Но они все равно будут платить ~$70 млн налогов на недвижимость в течение этого периода. Это просто разорившееся городское бюджетное управление ищет новые источники дохода. Это хорошая сделка для любого умирающего города, чтобы привлечь новые налоги на недвижимость», — объясняет reasonablelogic310.

«В одном опросе 34% заявили, что спортсмены должны играть в командах, соответствующих их гендерной идентичности. Страшно. Это прямое отражение нашей нынешней университетской системы. Ее нужно полностью снести и всех уволить. Когда наша система образования учит этим безумным либеральным идеям вместо того, что нужно людям, чтобы выжить и заработать на жизнь, ее нужно сжечь дотла. Нет абсолютно никаких причин для того, чтобы в этой стране, одной из самых богатых в мире, студенты учились на среднем уровне или ниже среднего по сравнению с остальным миром. Современные либералы — это клоуны. Я вырос в 70-е годы, и меня считали либералом», — негодует cancelthis!!!.

«Это не страшно, это безумие», — отвечает Jayhawk1964.

«У жителей Айовы не трансфобия, а мошенникофобия», — шутит bng.

«Только полные глупцы покупают продукцию Apple. Завышенная цена. Мусор. Но разве не круто ты выглядишь со своим iPhone за $1500…» — отмечает thebobobdude.

«Android намного лучше. Прямой интерфейс с windows — это здорово», — подчеркивает cosmikdebris6.

«Никогда бы не купил iPhone. Слишком дорогой аккумулятор выходит из строя через 3 года», — делится ihatetexaswithapassion.

«Они должны взять эти 200 миллионов долларов, чтобы открыть местную компанию по перевозке. Их первой работой может стать отправка Apple обратно в Калифорнию», — предлагает indithink.

«Самым большим сюрпризом для меня стало то, что Айова субсидирует Apple в размере 4 миллионов долларов на каждое созданное рабочее место. Я мог бы создать гораздо больше, чем 50 рабочих мест, имея 200 миллионов долларов. Я думал, что жители Айовы умнее», — комментирует rock.paper.scissors.

«В этом проблема Кремниевой долины, они думают, что имеют право указывать другим, как им жить, после того как украли их деньги?» — возмущается Ποσειδῶν.

Напомним, ранее губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских спортивных мероприятиях в государственных школах.

Законопроект столкнулся с противодействием со стороны нескольких правозащитных групп ЛГБТ. Human Rights Campaign, одна из крупнейших в стране групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества Арканзаса.

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