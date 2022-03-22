Белград, 22 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Патриарх Сербский Порфирий призвал всех верующих Сербской православной церкви оказать помощь беженцам с Украины, независимо от того, являются ли они православными, католиками или атеистами. Об этом патриарх Порфирий заявил 22 марта во время встречи с семьёй Геращенко, которая прибыла в Сербию с Украины.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

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Патриарх отметил, что Сербия сделает все, что сможет, для того, чтобы помочь беженцам с Украины, а также для того, чтобы доставить гуманитарную помощь «на территорию, охваченную войной».

«Наш народ хорошо знает, насколько война большое несчастье. Особенно нам знакомо, что такое быть беженцем. Мы молимся за то, чтобы ваше прекрасное семейство вернулось в свой дом, чтобы дети почувствовали тепло родительского дома», — процитировал слова патриарха Порфирия портал Сербской православной церкви.

Напомним, что 21 марта патриарх Порфирия обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем вопрос оказания помощи беженцам с Украины.