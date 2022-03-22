Пловдив, Болгария, , 20:09 — REGNUM В городе Пловдив на юге Болгарии у здания суда произошла масштабная перестрелка. Об этом 22 марта сообщает софийская газета «Монитор».

Стрельба Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия

По предварительным данным, участниками инцидента стали две противоборствующие криминальные группировки цыган.

Согласно некоторой информации, несколькими минутами ранее пловдивский суд вынес решение об опеке над несовершеннолетним мальчиком в пользу одной из сторон. Другие родственники ребенка, не согласные с решением, открыли огонь.

О пострадавших не сообщается. Место происшествия было немедленно оцеплено полицейскими. Ведутся поиски зачинщиков.