Пловдив, Болгария, 22 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В городе Пловдив на юге Болгарии у здания суда произошла масштабная перестрелка. Об этом 22 марта сообщает софийская газета «Монитор».

Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия Стрельба

По предварительным данным, участниками инцидента стали две противоборствующие криминальные группировки цыган.

Согласно некоторой информации, несколькими минутами ранее пловдивский суд вынес решение об опеке над несовершеннолетним мальчиком в пользу одной из сторон. Другие родственники ребенка, не согласные с решением, открыли огонь.

О пострадавших не сообщается. Место происшествия было немедленно оцеплено полицейскими. Ведутся поиски зачинщиков.