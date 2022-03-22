Москва, 22 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Наступающая группировка войск ДНР овладела населённым пунктом Верхнеторецкое, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Наступление войск ДНР продолжается, отметил он.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости», — рассказал Конашенков.