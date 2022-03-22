Санкт-Петербург, , 20:02 — REGNUM С дна падения, которого Россия достигла в 1990-х, выбираться непросто, но движение вверх идёт, и своё веское слово должны сказать как федеральные, так и местные власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 марта, комментируя сообщения о травле преподавателей СПбГУ, поддержавших решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине.

СПБГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, сотрудники, преподаватели, студенты и выпускники СПбГУ, подписавшие письмо в поддержку специальной военной операции, стали получать от «либеральной общественности» оскорбительные отклики и угрозы, причем не только в социальных сетях, но и «оффлайн» во время лекций и семинаров.

«Происходящее в Санкт-Петербурге вокруг обращения сотрудников, преподавателей, студентов и выпускников СПбГУ в поддержку специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, к сожалению, не удивляет. Помню, как в годы моей службы в МИДе, это было начало 2000-х, встал вопрос о том, как реагировать на введение финнами визового режима для круизных морских поездок. МИД, естественно, настаивал на зеркальном ответе, подразумевавшем необходимость оформления виз и для финнов, приезжающих в Санкт-Петербург на круизных судах, но тут воспротивилась группа депутатов Госдумы — выходцев из Северной столицы. Мол, наши пусть визы себе оформляют, а финнов надо от этого освободить: поступления от них нужны городскому бюджету. Вот так за гроши готовы были торговать авторитетом страны, её равноправным статусом в международных делах.

С дна падения, которого мы достигли в 1990-х, выбираться непросто. Но движение вверх идёт. Важно, чтобы и обстоятельства этому способствовали. Здесь своё веское слово должно сказать государство, федеральные органы власти. Но и с городских властей, с муниципалитетов никто ответственности в борьбе с результатами того, что я для себя называю второй интервенцией Антанты (первая, напомню, была в 1918 — 1922 годах) никто не снимает.