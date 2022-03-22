Лос-Анджелес, США, 22 марта 2022, 20:16 — REGNUM Продюсер сериала «Тед Лассо» Лиза Катцер рассказала о съёмках третьего сезона шоу. Об этом 22 марта пишет E! News.
По словам Катцер, пока неизвестно, станет ли третий сезон проекта финальным, как это было изначально задумано соавтором и главным актёром сериала Джейсоном Судейкисом. «Мы не знаем. Мы надеемся, что шоу продолжится. Изначально у нас было три (сезона — ИА REGNUM), но сейчас это решение в подвешенном состоянии», — поделилась Катцер.
ИА REGNUM напоминает, что премьера «Теда Лассо» состоялась в августе 2020 года на сервисе Apple TV Plus. Шоу высоко оценили критики и зрители — его продлили на третий сезон ещё до начала съёмок второго.
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