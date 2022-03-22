Лос-Анджелес, США, 22 марта, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Продюсер сериала «Тед Лассо» Лиза Катцер рассказала о съёмках третьего сезона шоу. Об этом 22 марта пишет E! News.

Кадр из сериала «Тед Лассо» Тренеры футбольного клуба «Ричмонд»

По словам Катцер, пока неизвестно, станет ли третий сезон проекта финальным, как это было изначально задумано соавтором и главным актёром сериала Джейсоном Судейкисом. «Мы не знаем. Мы надеемся, что шоу продолжится. Изначально у нас было три (сезона — ИА REGNUM), но сейчас это решение в подвешенном состоянии», — поделилась Катцер.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Теда Лассо» состоялась в августе 2020 года на сервисе Apple TV Plus. Шоу высоко оценили критики и зрители — его продлили на третий сезон ещё до начала съёмок второго.