Москва, , 20:01 — REGNUM Проведение всероссийских проверочных работ в школах перенесено с весны на осень из-за COVID-19, сообщили 22 марта в пресс-службе Рособрнадзора.

Михаил Нестеров. Экзамен в сельской школе. 1884

«Их планируется провести их с 19 сентября по 24 октября 2022 года, — говорится в сообщении. — Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года».

Отмечается, что российский минздрав прогнозирует новую волну коронавируса в марте — апреле, так что этот период опасен для массовых мероприятий.

Комментируя решение о переносе ВПР, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что в таких мероприятия принимают участие очень большое число людей — это и учащиеся, и педагоги.

Музаев «Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры».

При этом те школы, которые уже провели ВПР, не должны повторять проверку осенью.

Добавим, что запланированные для проведения в компьютерной форме ВПР также переносятся на осень. Речь идёт о иностранных языках в 7 классе, истории, биологии, географии, обществознании в 5−8 классах.

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