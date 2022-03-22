Москва, 22 марта, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах во вторник, 22 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 103,55 рубля, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро опустился на 14 копеек и составил 114,50 рубля.