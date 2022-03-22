Лион, Франция, , 19:56 — REGNUM Как сообщает журналист издания FootMercato Себастьен Дени, французский «Лион» не сможет выкупить у лондонского «Челси» 27-летнего защитника сборной Италии Эмерсона.

По информации источника, «Лион» не сможет покрыть запросы Эмерсона по зарплате. Сам Эмерсон также не планирует оставаться во французском клубе на постоянной основе.

В текущем сезоне Эмерсон, выступая за «Лион», принял участие в 28-ми матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

За «Челси» защитник выступает с 30 января 2018 года после перехода из «Ромы» за 20 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста сборной Италии в 14 миллионов евро.