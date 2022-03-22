Лион, Франция, 22 марта 2022, 19:56 — REGNUM Как сообщает журналист издания FootMercato Себастьен Дени, французский «Лион» не сможет выкупить у лондонского «Челси» 27-летнего защитника сборной Италии Эмерсона.

«Челси»
«Челси»
Pixabay.com

По информации источника, «Лион» не сможет покрыть запросы Эмерсона по зарплате. Сам Эмерсон также не планирует оставаться во французском клубе на постоянной основе.

В текущем сезоне Эмерсон, выступая за «Лион», принял участие в 28-ми матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

За «Челси» защитник выступает с 30 января 2018 года после перехода из «Ромы» за 20 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста сборной Италии в 14 миллионов евро.