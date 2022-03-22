Стокгольм, 22 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. 22 марта правительство Швеции постановило дать зеленый свет горнодобывающий промышленности в районе Каллака. Как оказалось, решение властей понравилось далеко не всем, о чем сообщил телеканал SVT.

Anders Hellberg Грета Тунберг

«Это трагедия для прав саамов, природы и будущих поколений — правительство говорит свое «да» шахтам в Каллаке. Краткосрочные выгоды теперь ставятся выше прав саамов, животных и природы. Невероятно», — написала у себя в соцсетях лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи.

Грета Тунберг также решила высказать свое мнение. Однако в отличие от Стеневи она написала свой пост на английском языке

«Швеция претендует на роль лидера в области защиты окружающей среды и прав человека, но дома они сами нарушают права коренных народов и продолжают вести войну с природой. Мир запомнит это», — написала экоактивистка.