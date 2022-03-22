Москва, 22 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ, сообщает 22 марта пресс-служба ведомства.

Okras Александр Невзоров

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По данным следствия, 9 и 19 марта Невзоров на своих публичных страницах в сети «опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооружёнными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе».

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны России официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети интернет», — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что в действиях Невзорова Следственный комитет усматривает признаки преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ», предусматриваеющей наказание до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий, добавили в пресс-службе.