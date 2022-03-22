Мадрид, 22 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. 24-летний форвард «Реала» и сборной Сербии по футболу Лука Йович может покинуть мадридский клуб ближайшим летом из-за отсутствия игровой практики. Об этом 22 марта сообщило издание Marca.

Oleg Bkhambri Лука Йович

По информации источника, в летнее трансферное окно Йовича могут подписать «Арсенал», «Эвертон», дортмундская «Боруссия» и «Милан». На данный момент трансферная стоимость сербского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Йович выступает за «Реал» с 2 июля 2019 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. Текущее соглашение нападающего со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Лука Йович принял участие лишь в семнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.