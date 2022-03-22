Москва, 22 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил России, участвующие в спецоперации на Украине, за прошедший день с боями продвинулись на четыре км и вышли на подступы к населённому пункту Новомихайловка, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что продвижение отмечено в зоне боёв с отступающими подразделениями «54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил».

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.