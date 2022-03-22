Рига, 22 марта, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Латышские наци сегодня тоже дрожат, как и наци украинские, отсюда и желание засунуть голову в песок и не видеть, что от Риги до Москвы ближе, чем до Берлина и тем более — до Брюсселя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 марта, комментируя инициативу о снятии в Латвии дорожных указателей, на которых присутствует слово «Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Указатель

Ранее латышские СМИ сообщили, что подобные указатели «испугали» беженцев с Украины, некоторые из которых, увидев слово «Москва» несколько раз, предположили, что их намереваются депортировать в столицу России. Предложение о снятии «тревожных» табличек передано в Дирекцию безопасности дорожного движения.

«Если бы я в своё время не работал в Латвии, я бы посчитал прозвучавшее в Риге предложение ликвидировать дорожные знаки, которые указывают направление на Москву, шуткой. Это, однако, не шутка. Шовинизм и тем более нацизм действительно «сносят мозги».

К сожалению, наглое давление латышских шовинистов и слабость поддержки русской общины со стороны России не лучшим образом сказались на самосознании многих русских Латвии. Но и в конце 1990-х годов, когда всё это ещё не приобрело столь уродливые, как сегодня, формы, в Латвии существовала прослойка неких «западных русских», которые для того, чтобы иметь хотя бы какой-то статус, именовали себя русскими, но стыдливо прикрывали это своё желание определением «западные». Нет никаких «западных русских» — есть либо русские, либо нерусские! Русские, кстати говоря, в Латвии на своей земле — земле, отвоеванной ими у шведов. Это и земля латышей — в той мере, в которой они не мешают жить на ней другим коренным народам. А то, что Резекне — это совсем не латышский, а древний латгальско-русский город Режица, хорошо и давно известно.

Понятно, что латышские наци сегодня тоже дрожат, как и наци украинские. Отсюда исключительно нервное ожидание приближающегося Дня Победы 9 мая. Отсюда же и вот это желание засунуть голову в песок и не видеть, что от Риги до Москвы ближе, чем от Риги до Берлина и тем более — до Брюсселя. Отсюда же и вывешенные просушиться, словно мокрые простыни, украинские флаги перед нашим посольством в Риге.

Немцев в Берлине в 1945 году тоже пугали, что придут страшные русские и их съедят. Для бывших военных преступников наш приход в Германию тогда действительно закончился тем, чем он должен был закончиться. Простым не немецким гражданам советский комендант Берлина генерал Берзарин много помогал восстанавливать мирную жизнь, а их детей по его указанию, снабжали не только кашей, но и молоком. Если бежавшие в Латвию украинцы боятся, что их «отправят в Москву», значит, понимают, что то, что на Украине в последние десять лет они творили с русскими, непростительно.