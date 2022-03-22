София, , 19:50 — REGNUM С 1 апреля нынешнего года в Болгарии будет полностью отменена практика профилактики систем оповещения гражданской обороны, включая сирены воздушной тревоги. Об этом 22 марта пишет софийская газета «Монитор».

Сирена Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По словам главы Департамента пожарной безопасности Болгарии Николая Николова, в настоящее время все соответствующие системы функционируют в рабочем режиме, и в их дополнительных проверках нет необходимости.

Николов «Ранее тестовое включение сирен зачастую вызывало панику у населения, сегодня от этой практики нужно избавляться».

Напомним, в связи с обострением общественно-политической ситуации на Украине власти Болгарии объявили о расширении программы защиты гражданского населения на болгарской территории.

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