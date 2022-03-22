София, 22 марта 2022, 19:50 — REGNUM С 1 апреля нынешнего года в Болгарии будет полностью отменена практика профилактики систем оповещения гражданской обороны, включая сирены воздушной тревоги. Об этом 22 марта пишет софийская газета «Монитор».
По словам главы Департамента пожарной безопасности Болгарии Николая Николова, в настоящее время все соответствующие системы функционируют в рабочем режиме, и в их дополнительных проверках нет необходимости.
Напомним, в связи с обострением общественно-политической ситуации на Украине власти Болгарии объявили о расширении программы защиты гражданского населения на болгарской территории.
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