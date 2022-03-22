Монтрёй, Франция, , 19:48 — REGNUM В игре Far Cry 6 пройдёт кроссовер (пересечение сюжетов) с фантастическим сериалом «Очень странные дела» онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 22 марта сообщает портал Comicbook.

Far Cry 6 Скриншот из трейлера игры с YouTube

Разработчики сообщили, что с 24 марта 2022 года геймеры смогут пройти миссию, связанную с популярной франшизой. «Пригласите друга поиграть во время первых бесплатных выходных в Far Cry 6, которые пройдут с 24 по 27 марта, в одиночку или в кооперативе», — написали авторы игры на её официальной странице в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ).

Напомним, релиз Far Cry 6 состоялся 6 октября 2021 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия новой игры компании Ubisoft получила оценку 74 балла от критиков и лишь 3,7 балла от рядовых пользователей.

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