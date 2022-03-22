Вашингтон, 22 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Режиссёр Джеймс Ганн сообщил о том, что работает над несколькими проектами для DC и Warner Bros. Об этом 22 марта пишет «Канобу».

Gage Skidmore Джеймс Ганн

По словам Ганна, он занят двумя проектами, однако что это будет — пока не сообщается. «Я работаю над другим проектом DC, и, может быть, ещё над одним. Так что у нас есть пара вещей, в которых мы балансируем с историями», — говорит режиссёр.

ИА REGNUM напоминает, что Джеймс Ганн снял для DC фильм «Отряд самоубийц». Позже он создал сериал «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли.