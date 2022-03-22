Село Целинное, Курганская область, , 19:42 — REGNUM В Целинном районе Курганской области по факту падения малолетнего ребёнка в коммунальный колодец к административной ответственности привлечено должностное лицо МУП «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Колодец Пресс-служба управления МЧС по Башкирии

Установлено, что на момент падения малолетнего ребёнка в люк распределительных сетей холодного водоснабжения, расположенный по ул. Лесная в селе Целинное, крышка на колодце была сдвинута.

МУП «Водоканал» не приняло меры по обеспечению безопасности своего объекта, отмечают в прокуратуре КУрганской области. Поэтому муниципальное предприятие было привлечено к административной ответственности по ст. 13 Закона Курганской области об административных правонарушениях («Наличие открытых люков смотровых колодцев и камер на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях, за исключением проведения ремонтных и иных работ»).

Также было установлено должностное лицо, ответственное за открытый люк, которое оштрафовано на 10 тыс. рублей.