Бухарест, 22 марта 2022, 19:41 — REGNUM Официальный Бухарест заинтересован в увеличении иностранного воинского контингента на румынской территории в рамках программ НАТО. Об этом 22 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет бухарестская газета Jurnalul.
При этом он подчеркнул, что бюджет Румынии позволяет обеспечивать указанную программу «в полном объеме». Предполагается, что с соответствующей инициативой глава румынского государства выступит на саммите лидеров стран НАТО в Брюсселе 24 марта.
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