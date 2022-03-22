Бухарест, 22 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Официальный Бухарест заинтересован в увеличении иностранного воинского контингента на румынской территории в рамках программ НАТО. Об этом 22 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет бухарестская газета Jurnalul.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Йоханнис «В настоящее время нам необходимы совместные усилия по защите восточных рубежей НАТО, и румынское государство готово разместить у себя столько иностранных войск, сколько это будет необходимо».

При этом он подчеркнул, что бюджет Румынии позволяет обеспечивать указанную программу «в полном объеме». Предполагается, что с соответствующей инициативой глава румынского государства выступит на саммите лидеров стран НАТО в Брюсселе 24 марта.