22 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Савельев, , 20:25 — REGNUM Правительство России ввело долгожданный мораторий на учет индексации публикаций российских ученых в международных базах данных. Так называемая наукометрия претерпевает значительные, хотя, к сожалению, половинчатые реформы — мораторий введен лишь до конца 2022 года.

Виллем ван дер Влит. Ученый в своем кабинете

Между тем существовавшая до сих пор наукометрическая система наносила России тройной вред. Интернет заполнен предложениями не только опубликовать материал и обеспечить попадание материала практически на любую тему в западные наукометрические системы, но и написать его вместо номинального автора. Разумеется, за определенное вознаграждение, «откат». Схема проста, некий исследователь или группа исследователей, НПО или даже институт получают государственный грант на выполнение той или иной научной работы. Поскольку качественно исполнить задание они сами не в состоянии, а отчитываться, пусть даже формально, требуется по закону, приходится обращаться к таким «посредникам», ввязываясь в откровенно коррупционные схемы.

Западные наукометрические центры, хотя и находятся формально в частных руках и независимы, на самом деле плотно завязаны на спецслужбы, которые через свою наукометрию не только собирают информацию (известно, что более половины разведданых поступает из открытых источников), но и формируют у российских ученых чувство зависимости от Запада, комплекс неполноценности.

Деградация российской науки в условиях доминирующей роли иностранных наукометрических центров была неизбежна.

Экс-директор Российского института стратегических исследований, заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации (в отставке) Л. П. Решетников считает:

«Наукометрия как зависимость российской науки от иностранных, в первую очередь западных центров была продуманно и искусственно внедрена в России. Цель — «завести» нас на себя и получать информацию, облегчая собственную работу. Обработкой открытой информации только в ЦРУ занимается около трёх тысяч человек.

Преимущественная ориентация на западноцентричную систему наукометрии означает подрыв собственных научных изданий и постепенную деградацию тех же ВАКовских изданий (ВАК — Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ). Нельзя опускать собственную науку и систему оценок, что называется, «ниже плинтуса». Приоритет западных центров оценки научных работ заставлял наших ученых просто зарабатывать деньги, а не заниматься прямым своим делом — наукой и аналитикой.

ВАКовские издания должны стоять как минимум вровень с западными, тогда можно будет остановить утечку умов и постепенную утрату компетенций.

Насколько мне известно, подавляющее большинство ученых из тех, с кем приходилось общаться на эту тему, вздохнули с облегчением, узнав об этом запоздалом решении правительства».

Леонид Решетников Официальное интернет-представительство президента России

Многие, действительно, вздохнули с облегчением после объявления моратория на обязательность учета публикаций в западных наукометрических центрах. Главное, чтобы после окончания действия этого моратории к 2023 году им не пришлось вздыхать уже с печалью.