Мариуполь, ДНР, , 19:36 — REGNUM Ещё 256 жителей Мариуполя эвакуировали в село Безыменное (Новоазовский район, ДНР) 22 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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В числе эвакуированных 45 детей. Мероприятие по спасению людей проводилось с 08:00 до 18:00 мск: мариупольцев доставили в пункт оказания помощи эвакуируемому населению, развернутому в Безыменном силами МЧС ДНР.

За сутки 21 марта из Мариуполя эвакуированы в ДНР 619 человек, в том числе 134 ребёнка. Всего за период с 5 марта по 08:00 мск 22 марта в Безыменное эвакуированы свыше четырёх тысяч мариупольцев.

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