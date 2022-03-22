Лондон, 22 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 27-летний голкипер лондонского «Челси» и сборной Испании по футболу Кепа Аррисабалага, как сообщает издание The Daily Mail, входит в сферу интересов «Ньюкасла». Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Catherine Kõrtsmik Кепа Аррисабалага

Кепа Аррисабалага выступает за «Челси» с 8 августа 2018 года после перехода из «Атлетика» из Бильбао за 80 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского голкипера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кепа Аррисабалага принял участие в пятнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей. Восемь игры Аррисабалага отстоял «на ноль».