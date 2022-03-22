Лос-Анджелес, США, 22 марта 2022, 19:37 — REGNUM Американская киноакадемия ведёт переговоры о выступлении на церемонии премии «Оскар» хип-хоп исполнительницы Beyonce. Об этом 22 марта пишет Deadline.
Как отмечает издание, если киноакадемии удастся «заполучить» певицу, то её номер станет кульминацией церемонии. Напомним, что сама Beyonce номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня» за трек Be Alive для картины «Король Ричард».
ИА REGNUM напоминает, что «Оскар-2022» состоится 27 марта 2022 года. Ведущими премии станут Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.
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