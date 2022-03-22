Лос-Анджелес, США, 22 марта, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Американская киноакадемия ведёт переговоры о выступлении на церемонии премии «Оскар» хип-хоп исполнительницы Beyonce. Об этом 22 марта пишет Deadline.

John Ferguson Бейонсе (Beyonce)

Как отмечает издание, если киноакадемии удастся «заполучить» певицу, то её номер станет кульминацией церемонии. Напомним, что сама Beyonce номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня» за трек Be Alive для картины «Король Ричард».

ИА REGNUM напоминает, что «Оскар-2022» состоится 27 марта 2022 года. Ведущими премии станут Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.